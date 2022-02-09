«Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с Куадрадо

Защитник Хуан Куадрадо в ближайшее время продлит контракт с «Ювентусом».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб намерен подписать соглашение с 33-летним футболистом до 2024 года. Однако представители Куадрадо хотели бы включить опцию возможности продления еще на год.

Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил пять голов.