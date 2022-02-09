«Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с Куадрадо
Защитник Хуан Куадрадо в ближайшее время продлит контракт с «Ювентусом».
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб намерен подписать соглашение с 33-летним футболистом до 2024 года. Однако представители Куадрадо хотели бы включить опцию возможности продления еще на год.
Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил пять голов.
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|45-16
|52
|
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|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
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|24
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|5
|36-21
|45
|
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|12
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|
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|
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|39
|
8
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|
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|
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|8
|9
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|29
|
13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
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|16-55
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
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Лацио
|18
|
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Ювентус
|18
|
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
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Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
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Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
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