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Сегодня, 20:08

«Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с Куадрадо

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник Хуан Куадрадо в ближайшее время продлит контракт с «Ювентусом».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб намерен подписать соглашение с 33-летним футболистом до 2024 года. Однако представители Куадрадо хотели бы включить опцию возможности продления еще на год.

Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/juve-cosa-filtra-sul-rinnovo-di-cuadrado-in-arrivo-gli-agenti-i--57815
Хуан Куадрадо
Футбол
ФК Ювентус
0
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
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 Торино 23 9 5 9 30-23 32
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 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
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 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
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