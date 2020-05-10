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Дибала вернулся в тренировочный центр «Ювентуса»

02:00
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала присоединился к партнерам в тренировочном центре, сообщает La Gazzetta dello Sport. На этой неделе аргентинец сообщил, что вылечился от коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 084 972 человека. Умерших — 279 484, выздоровевших — 1 426 982.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

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