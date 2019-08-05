Дибала прошел медосмотр в "Ювентусе". Переход в "МЮ" отменяется?

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба, сообщает официальный Twitter "бьянконери".

Ранее сообщалось, что 25-летний Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне нападающий провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

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