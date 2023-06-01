Дибала обратился к фанатам после поражения в финале Лиги Европы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к фанатам после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:1, 1:4 — пенальти).

«Горжусь нами и горжусь вами — всеми болельщиками, которые болели за нас в Будапеште, из дома, а также со стадиона «Олимпико». Независимо от результата, мы отдали все силы. Играть за эту команду — не просто спорт или работа, а честь. Мы радовались вместе во время этого путешествия, а также плакали, страдали. Вперед Рим!», — написал Дибала в соцсетях.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.