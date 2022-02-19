Дибала и Пеллегрини получили травмы в туринском дерби

Несколько игроков «Ювентуса» получили травмы в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

Еще на предматчевой разминке травму получил защитник «Юве» Даниеле Ругани. Вместо него в стартовом составе вышел Лука Пеллегрини.

По ходу матча травмировался и сам Пеллегрини. В перерыве его заменил Маттиа Де Шильо. После этого повреждение получил нападающий «Юве» Пауло Дибала. На 54-й минуте его заменил Уэстон Маккенни.

Данных о степени серьезности травм пока нет. При этом у «Ювентуса» уже травмированы Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, которые пропустили эту игру.

22 февраля «старой синьоре» предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский клуб на выезде встретится с «Вильярреалом».