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Диабала сегодня подпишет новый контракт с «Ювентусом»

05:56
Пауло Дибала. Фото Instagram
Пауло Дибала. Фото Instagram
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«Ювентус» согласовал новый контракт с нападающим Пауло Дибалой. Как сообщил в Twitter журналист Николо Скира, официально документы будут оформлены сегодня, 24 сентября.

27-летний аргентинец поставит подпись под контрактом, который будет рассчитан до 2025 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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