Бывший футболист «Спартака» считает Кокорина бизнес-проектом для клубов из России
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина бизнес-проектом для российских клубов.
«Здесь такую зарплату, какую он получает, ему ни один клуб не сможет дать. Здесь Кокорин — это бизнес-проект. На нем зарабатывают, с ним зарабатывают, а в футбол он перестал играть уже года четыре назад. Если в России понадобится какой-то бизнес-проект, то можно пригласить Кокорина, он раскрученная фигура, значит, клуб его возьмет именно как проект, а не как футболиста, делающего результат», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.
Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 30-летний россиянин принял участие в двух матчах итальянской команды, проведя на поле 15 минут. Форвард не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/24/n_16584625.shtml
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