Бывший футболист «Спартака» считает Кокорина бизнес-проектом для клубов из России

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина бизнес-проектом для российских клубов.

«Здесь такую зарплату, какую он получает, ему ни один клуб не сможет дать. Здесь Кокорин — это бизнес-проект. На нем зарабатывают, с ним зарабатывают, а в футбол он перестал играть уже года четыре назад. Если в России понадобится какой-то бизнес-проект, то можно пригласить Кокорина, он раскрученная фигура, значит, клуб его возьмет именно как проект, а не как футболиста, делающего результат», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 30-летний россиянин принял участие в двух матчах итальянской команды, проведя на поле 15 минут. Форвард не отличился результативными действиями.