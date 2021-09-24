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Бывший футболист «Спартака» считает Кокорина бизнес-проектом для клубов из России

14:01
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Александр Кокорин. Фото Getty Images
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина бизнес-проектом для российских клубов.

«Здесь такую зарплату, какую он получает, ему ни один клуб не сможет дать. Здесь Кокорин — это бизнес-проект. На нем зарабатывают, с ним зарабатывают, а в футбол он перестал играть уже года четыре назад. Если в России понадобится какой-то бизнес-проект, то можно пригласить Кокорина, он раскрученная фигура, значит, клуб его возьмет именно как проект, а не как футболиста, делающего результат», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 30-летний россиянин принял участие в двух матчах итальянской команды, проведя на поле 15 минут. Форвард не отличился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/24/n_16584625.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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