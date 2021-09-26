Дестро забил «Вероне» с бутылкой в руке
Форвард «Дженоа» Маттиа Дестро отметился голом в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:3).
При этом 30-летний итальянец сделал это, держа в руке бутылку с водой.
После этого матча «Дженоа» и «Верона» имеют по пять очков и занимают 15-е и 14-е места соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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