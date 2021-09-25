Гасперини назвал справедливым результат матча с «Интером»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:2).
«Какие-то ситуации сложились в пользу одной команды, какие-то — в пользу другой. Но все согласятся, что это был прекрасный матч с участием двух команд, нацеленных на победу.
Мы были близки к поражению из-за пенальти, близки к победе перед отменой гола, так что придется согласиться на ничью и назвать ее справедливой. У обеих команд было полно моментов, произойти могло что угодно. Когда «Интер» стал играть быстрее, у нас некоторые игроки, не до конца готовые, стали играть не очень точно. Мы внесли изменения. Мы были очень близки к победе. В последние годы мы стали заметно больше верить в себя.
В последнее время у Малиновского левая нага работала не так блистательно, как прежде, но он поработал над этим вопросом. Он забил выдающийся гол", — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.
В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/gasperini-inter-and-atalanta-only-went-for-the-win/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю