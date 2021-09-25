Гасперини назвал справедливым результат матча с «Интером»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:2).

«Какие-то ситуации сложились в пользу одной команды, какие-то — в пользу другой. Но все согласятся, что это был прекрасный матч с участием двух команд, нацеленных на победу.

Мы были близки к поражению из-за пенальти, близки к победе перед отменой гола, так что придется согласиться на ничью и назвать ее справедливой. У обеих команд было полно моментов, произойти могло что угодно. Когда «Интер» стал играть быстрее, у нас некоторые игроки, не до конца готовые, стали играть не очень точно. Мы внесли изменения. Мы были очень близки к победе. В последние годы мы стали заметно больше верить в себя.

В последнее время у Малиновского левая нага работала не так блистательно, как прежде, но он поработал над этим вопросом. Он забил выдающийся гол", — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

В составе «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Рафаэл Толой.