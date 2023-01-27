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Сегодня, 19:47

Денис Черышев готовится к матчу против «Читаделлы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев будет включен в заявку на матч 22-го тура итальянской серии В против «Читаделлы».

Об этом сообщил на своей пресс-конференции главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли.

Матч «Венеция» — «Читаделла» состоится в субботу, 28 января.

Отметим, что 32-летьний россиянин пропускал последние матчи команды. Всего на его счету в нынешнем сезоне 10 матчей и 3 гола в серии В.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
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5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
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8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
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