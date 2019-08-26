Дебютный гол Лукаку за «Интер» в матче с «Лечче». Видео

Новичок «Интера», нападающий Ромелу Лукаку забил гол на 60-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии против «Лечче».

После дальнего удара голкипер «Лечче» неудачно отбил мяч перед собой, а 26-летний Лукаку умело воспользовался возможностью и с границы вратарской пробил точно в левый угол ворот соперника.

Лукаку в августе перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед».