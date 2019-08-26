Дебютный гол Лукаку за «Интер» в матче с «Лечче». Видео
26 августа 2019, 23:29
Новичок «Интера», нападающий Ромелу Лукаку забил гол на 60-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии против «Лечче».
После дальнего удара голкипер «Лечче» неудачно отбил мяч перед собой, а 26-летний Лукаку умело воспользовался возможностью и с границы вратарской пробил точно в левый угол ворот соперника.
Лукаку в августе перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед».
Lukaku's first competitive goal for Inter. The start of something new. pic.twitter.com/OOB4e8O4Np— The Sport Podcast (@thesportpodcast) August 26, 2019
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