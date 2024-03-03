Де Росси поделился мнением об игре «Ромы» в последних матчах

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мнением об игре команды в последних матчах серии А. Он отметил, что при Жозе Моуринью у команды не было проблем с мотивацией.

«Команда была единой и до меня, я ничего с этим не делал. Без этого было бы попросту невозможно выйти в финал еврокубков в двух сезонах подряд. Я честен с игроками, отношусь к ним в первую очередь как к людям, а не как к футболистам. Я стараюсь говорить прямо, если мне что-то не нравится. Конечно, преимуществом для меня является тот факт, что я уже знал многих игроков команды», — сказал в интервью DAZN де Росси.

«Рома» после прихода в клуб Даниеле Де Росси выиграла 7 игр из 9.

«Волки» одержали третью победу подряд в серии А. Клуб набрал 47 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата.