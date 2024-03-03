Кварацхелия ведет переговоры с «Наполи» о продлении контракта

Полузащитник Хвича Кварацхелия ведет переговоры с «Наполи» о подписании нового контракта, сообщил журналист Николо Скира.

По данным источника, соглашение может быть рассчитано до лета 2029 года. По новому контракту зарплата игрока сущесвенно повысится.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 80 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний Хвича провел 34 матча, забив восемь голов и сделав шесть голевых передач.