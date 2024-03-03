Де Росси назвал Дибалу игроком другого уровня

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси заявил, что полузащитник Пауло Дибала выделяется на общем фоне. Он отметил, что в клубе очень довольны выступлением аргентинца.

«Дибала любит работать, а когда не может тренироваться, приходит поддержать товарищей по команде. Очевидно, помимо того, что он наконец-то набрал хорошую физическую форму, он также показывает талант совершенно другого уровня. Мы не можем отрицать, что он находится на другом уровне», — цитирует Football Italia де Росси.

В этом сезоне 30-летний Дибала провел 19 матчей в серии А, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.