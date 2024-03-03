«Интер» готов продлить контракт с Индзаги и повысить ему зарплату

«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба хочет предложить 47-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2027 года и повысить ему зарплату.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. Нынешний контракт специалиста действует до конца июня 2025 года.