Де Росси может вернуться в «Рому» в качестве тренера

Полузащитник «Боки Хуниорс» Даниеле Де Росси может вернуться в «Рому» следующим летом. В римском клубе хотят реструктурировать работу с молодежными командами, а в Де Росси видят человека, который мог бы тренировать одну из детских команд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что отец Даниеле — Альберто Де Росси — как раз работает с молодежкой римского клуба.

Его сын провел всю карьеру в «Роме», однако этим летом покинул стан «волков». 36-летний футболист заключил с «Бокой» контракт до лета 2020 года.

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