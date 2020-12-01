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Де Пауль заявил, что не намерен покидать «Удинезе». Игроком интересовался «Зенит»

02:12
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль рассказал, что не намерен покидать клуб.

Ранее сообщалось, что 26-летним аргентинцем интересуется «Зенит».

«Я никогда не попрошу «Удинезе» продать меня и не собираюсь хлопать дверью. Мне здесь хорошо, они меня вырастили, и я не собираюсь их бросать», — приводит слова де Пауля SportItalia.

В текущем сезоне де Пауль провел 11 матчей за «Удинезе», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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