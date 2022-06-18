Де Пауль является приоритетной целью «Ромы» этим летом

«Рома» этим летом всерьез намерена заполучить полузащитника «Атлетико» Родриго Де Пауля, сообщает Football Italia.

В римском клубе уверены, что у них есть шансы на приобретение аргентинца, который не является железным игроком основы «матрасников».

27-летний Де Пауль перебрался в мадридский «Атлетико» прошлым летом из «Удинезе».

В прошедшем сезоне де Пауль забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 48 матчах за «Атлетико». Контракт аргентинского полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.