«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Забитцеру

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Марселю Забитцеру, сообщает TMW.

Ранее агент хавбека заявил, что Забитцер не покинет немецкий клуб этим летом.

28-летний австриец выступает в «Баварии» с лета 2021 года, куда перешел из «Лейпцига» за 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне он провел 20 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.