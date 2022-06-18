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Спаллетти готов покинуть «Наполи», если клуб продаст Кулибали

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть неаполитанский клуб, утверждает Sport.es.

Итальянский тренер подаст в отставку в случае продажи защитника Калиду Кулибали. Специалист уже проинформировал руководство клуба о своем принципиальном решении.

Ранее появилась информация, что Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи». Он хочет стать капитаном команды и завершить карьеру в команде.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

ФК Наполи
Калиду Кулибали
Лучано Спаллетти
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20.05 21:45
Торино – Рома
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
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Николо Барелла

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Интер

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И К Ж
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 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
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