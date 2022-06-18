Спаллетти готов покинуть «Наполи», если клуб продаст Кулибали

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть неаполитанский клуб, утверждает Sport.es.

Итальянский тренер подаст в отставку в случае продажи защитника Калиду Кулибали. Специалист уже проинформировал руководство клуба о своем принципиальном решении.

Ранее появилась информация, что Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи». Он хочет стать капитаном команды и завершить карьеру в команде.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.