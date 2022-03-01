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Сегодня, 16:26

Де Лигт заявил, что не планирует покидать «Ювентус»

Виктория Кравченко

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал информацию, что летом 2022 года он может покинуть туринский клуб.

«Мы по-прежнему сражаемся на три фронта, и мне здесь очень нравится. Я замечаю, что узнаю больше каждую неделю, это отлично. То, что сказал Мино Райола, было уже три месяца назад, за это время так много может измениться... На данный момент я полностью сосредоточен на этом сезоне», — цитирует де Лигта журналист Фабрицио Романо.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за 85 миллионов евро. В этом сезоне голландец забил один гол в 20 матчах чемпионата Италии. Его трансферная стоимость — 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
ФК Ювентус
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Антонио Кандрева

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