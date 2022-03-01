Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Ювентуса» в Кубке Италии

2 марта «Фиорентина» и «Ювентус» проведут первый матч в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Флорентийцы огласили список игроков, которые будут готовиться к этой встрече.

В этот состав попал российский нападающий Александр Кокорин.

В текущем сезоне на счету Александра Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Суммарно на поле российский нападающий провел 121 минуту.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского форварда с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.