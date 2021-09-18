Райола заявил, что де Лигт может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, поделился мнением о положении игрока в туринском клубе.
«Де Лигт — один из лучших центральных защитников Европы. Он может покинуть «Ювентус» по окончании сезона. Трансферный рынок иногда работает так», — приводит слова Райолы Tuttosport.
22-летний голландец выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу, а также заработал 7 желтых карточек.
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