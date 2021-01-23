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Де Лигт вылечился от коронавируса

20:53
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт восстановился от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист сдал два теста, оба показали отрицательный результат.

Отмечается, что де Лигт может покинуть самоизоляцию и присоединится к команде вечером. Он сможет принять участие в завтрашнем матче 19-го тура серии A против «Болоньи».

Де Лигт сдал положительный тест на коронавирус 8 января, последний матч он провел двумя днями ранее (90 минут в победной игре с «Миланом» — 3:1).

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