Corriere dello Sport: Роналду получит «Золотой мяч»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча"-2019, утверждает итальянское издание Corriere dello Sport.

Указано, что в Турине были замечены представители France Football — издания, которое и вручает ежегодно почетный приз. Сообщается, что делегация французского СМИ пообедала с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

Вероятно, журналисты также записали интервью с форвардом, которое будет опубликовано сразу после объявления победителя. Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 2 декабря в Париже на торжественной церемонии.

Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

34-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии вместе с «Ювентусом», а также стал победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

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