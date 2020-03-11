Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Чтобы выжить в Португалии, нужно соблюдать одно правило». Забавное видео — про Роналду

22:42

Водитель автобуса в Португалии предостерег туристов об одном законе. По его словам, его необходимо соблюдать особенно тщательно.

Видео за два дня собрало 1,5 миллиона просмотров.

— Вам необходимо уважать этот закон, если вы хотите выжить в Португалии, — сказал водитель. — Поверьте мне. Если вы со мной не согласны, справа есть две двери. Закон очень прост: «Криштиану Роналду — лучший в мире футболист».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир