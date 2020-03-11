Водитель автобуса в Португалии предостерег туристов об одном законе. По его словам, его необходимо соблюдать особенно тщательно.

Видео за два дня собрало 1,5 миллиона просмотров.

— Вам необходимо уважать этот закон, если вы хотите выжить в Португалии, — сказал водитель. — Поверьте мне. Если вы со мной не согласны, справа есть две двери. Закон очень прост: «Криштиану Роналду — лучший в мире футболист».