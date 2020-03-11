«Чтобы выжить в Португалии, нужно соблюдать одно правило». Забавное видео — про Роналду
22:42
Водитель автобуса в Португалии предостерег туристов об одном законе. По его словам, его необходимо соблюдать особенно тщательно.
Видео за два дня собрало 1,5 миллиона просмотров.
— Вам необходимо уважать этот закон, если вы хотите выжить в Португалии, — сказал водитель. — Поверьте мне. Если вы со мной не согласны, справа есть две двери. Закон очень прост: «Криштиану Роналду — лучший в мире футболист».
March 11, 2020