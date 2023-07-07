Чинквини заявил, что работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли

Итальянский мен6джер Оресте Чинквини высказался о перспективах Паоло Ваноли.

«Работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли, но сейчас для любого итальянского тренера будет сложно вернуться в Россию. Мне пока сложно говорить о том, насколько большое будущее его ждет. Прошлый сезон был очень важным как для Ваноли, так и для всей «Венеции». Если в этом он выйдет в Серию А, он может серьезно повысить свои акции», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В сезоне 2022/23 «Венеция» под руководством Паоло Ваноли поднялась со дна турнирной таблицы и пробился в стыковые матчи. Однако, в серию А команда так и не вышла, уступив «Кальяри» (1:2).

До работы в «Спартаке» в 2022 году Паоло Ваноли был ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси», «Интере».