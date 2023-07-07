Чинквини заявил, что работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли
Итальянский мен6джер Оресте Чинквини высказался о перспективах Паоло Ваноли.
«Работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли, но сейчас для любого итальянского тренера будет сложно вернуться в Россию. Мне пока сложно говорить о том, насколько большое будущее его ждет. Прошлый сезон был очень важным как для Ваноли, так и для всей «Венеции». Если в этом он выйдет в Серию А, он может серьезно повысить свои акции», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
В сезоне 2022/23 «Венеция» под руководством Паоло Ваноли поднялась со дна турнирной таблицы и пробился в стыковые матчи. Однако, в серию А команда так и не вышла, уступив «Кальяри» (1:2).
До работы в «Спартаке» в 2022 году Паоло Ваноли был ассистентом главного тренера в сборной Италии, «Челси», «Интере».
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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