В «Венеции» заявили об интересе к Черышеву из России
Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента рассказал, что российские клубы интересуются полузащитником команды Денисом Черышевым.
Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего россиянина заинтересован испанский «Леванте».
«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», — цитирует представителя «Венеции» Sport24.
В сезоне-2022/23 Черышев провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Удинезе – Ювентус
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