В «Венеции» заявили об интересе к Черышеву из России

Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента рассказал, что российские клубы интересуются полузащитником команды Денисом Черышевым.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего россиянина заинтересован испанский «Леванте».

«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», — цитирует представителя «Венеции» Sport24.

В сезоне-2022/23 Черышев провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.