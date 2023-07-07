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Сегодня, 17:23

В «Венеции» заявили об интересе к Черышеву из России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента рассказал, что российские клубы интересуются полузащитником команды Денисом Черышевым.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего россиянина заинтересован испанский «Леванте».

«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», — цитирует представителя «Венеции» Sport24.

В сезоне-2022/23 Черышев провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-v-venetsii-rasskazali-ob-interese-k-cheryshevu-iz-rossii
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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