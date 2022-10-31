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Чинквини считает, что у Черышева нет шансов перейти в команду серии А в январе

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Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Дениса Черышева в составе «Венеции».

«После матча с «Кальяри», в котором Денис забил два гола, я отправил ему сообщение, мы пообщались. Переход в «Венецию» дал ему шанс регулярно играть, но сам клуб сейчас находится в кризисной ситуации. У команды реально неудачный период, она находится в зоны вылета из серии Б. Может ли Денис заинтересовать клубы серии А? Думаю, нет шансов, что в январе Денис перейдет в команду из серии А. В первую очередь ему и «Венеции» нужно думать о том, как не вылететь», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

31-летний россиянин присоединился к «Венеции» в конце августа 2022 года и провел за команду 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

После 11 туров серии Б «Венеция» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-menedzher-net-shansov-chto-v-yanvare-chery-shev-perejdet-v-komandu-serii-a/
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Оресте Чинквини
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 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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14
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16
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