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Первый тренер Миранчука — о голе игрока в ворота «Милана»: «Бальзам на душу!»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на гол своего ученика в ворота «Милана» (2:1) в 12-м туре серии А.

«Я сейчас просто счастлив! Не знал об этом. Прям бальзам на душу! Это уже второй гол для Миранчука в этом сезоне. Уже об этом говорил, скажу еще раз: человеку не давали раскрыться в «Аталанте». Гасперини недооценил Алексея. Рад, что в «Торино» Миранчуку доверяют больше. Как результат, мы видим, что Леша играет на привычном для себя высоком уровне и приносит пользу команде», — приводит слова Воронкова Sport24.

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-pervyy-trener-miranchuka-o-gole-alekseya-v-vorota-milana-balzam-na-dushu-vpered-rossiya
Алексей Миранчук
ФК Милан
ФК Торино
1
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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29.10 21:45
Интер – Сампдория
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30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
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 - : -
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