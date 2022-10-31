Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал судейство в матче 12-го тура чемпионат Италии с «Салернитаной» (1:3).

Тренер был недоволен эпизодом с желтой карточкой Сергею Милинковичу-Савичу на 72-й минуте встречи.

«Это даже не фол, и тем более не желтая карточка. Милинкович-Савич уже отдал мяч, а избежать столкновения было невозможно. За 50 лет в футболе я ни разу не видел, чтобы атакующей и владеющей мячом команде давали предупреждение за подобное. Если я выскажу все, что думаю о судействе, меня дисквалифицируют на полгода», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацио» впервые в своей истории уступил «Салернитане» на домашнем стадионе. Полузащитник римлян Милинкович-Савич получил предупреждение и не сыграет с «Ромой» на следующей неделе.

«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице серии А (24 очка).