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Сарри — о поражении от «Салернитаны»: «Если выскажу все, что думаю о судействе, меня отстранят на полгода»

Главный тренер «Лацио» Сарри недоволен судейство в матче с «Салернитаной»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал судейство в матче 12-го тура чемпионат Италии с «Салернитаной» (1:3).

Тренер был недоволен эпизодом с желтой карточкой Сергею Милинковичу-Савичу на 72-й минуте встречи.

«Это даже не фол, и тем более не желтая карточка. Милинкович-Савич уже отдал мяч, а избежать столкновения было невозможно. За 50 лет в футболе я ни разу не видел, чтобы атакующей и владеющей мячом команде давали предупреждение за подобное. Если я выскажу все, что думаю о судействе, меня дисквалифицируют на полгода», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацио» впервые в своей истории уступил «Салернитане» на домашнем стадионе. Полузащитник римлян Милинкович-Савич получил предупреждение и не сыграет с «Ромой» на следующей неделе.

«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице серии А (24 очка).

Источник: https://football-italia.net/sarri-if-i-say-what-i-think-ill-get-a-six-month-ban/
ФК Лацио
ФК Салернитана
Маурицио Сарри
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2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
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 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
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 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
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 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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Наполи – Сассуоло
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Интер – Сампдория
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30.10 14:30
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30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
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30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
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 2 : 1
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 - : -
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