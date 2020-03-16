Чезаре Пранделли: «Кьеза может стать лучшим игроком в Европе»

Бывший тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением об игре форварда Федерико Кьезы.

- Кьеза должен упорствовать и работать в одном направлении, — приводит слова Пранделли La Nazione . — Я говорю о его позиции. Федерико должен сосредоточиться на том, что он считает для себя естественной позицией на поле. Если он сделает это, он станет лучшим игроком в Европе.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провел 23 матча в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.