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Чезаре Пранделли: «Кьеза может стать лучшим игроком в Европе»

11:47
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Бывший тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением об игре форварда Федерико Кьезы.

- Кьеза должен упорствовать и работать в одном направлении, — приводит слова Пранделли La Nazione. — Я говорю о его позиции. Федерико должен сосредоточиться на том, что он считает для себя естественной позицией на поле. Если он сделает это, он станет лучшим игроком в Европе.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провел 23 матча в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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