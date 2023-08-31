Черышев может попасть в окончательную заявку «Венеции»

32-летний Денис Черышев может попасть в окончательную заявку клуба серии В «Венеции» на сезон-2023/24.

Клубы серии А и В имеют право вносить изменения в свои заявочные листы до 2 сентября, это касается включения и исключения из них игроков, которые находятся на контрактах.

По состоянию на сегодняшний день Черышев находится в заявке «Венеции», за которую провел в общей сложности 10 минут в первых двух турах.

Контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года.