Черышев едет на сбор с Паоло Ваноли
Как стало известно «СЭ», россиянин Денис Черышев отправится на первый летний сбор вместе с «Венецией», которая выступает в серии В.
Сбор начнется 10 июля и продлится в Доломитовых Альпах до 24-го. 22 июля «Венеция» проведет тренировочный матч против «Дженоа»: этот клуб вернулся в серию А.
Затем команда Паоло Ваноли отправится в турне по Нидерландам, где проведет еще три спарринга.
Контракт 32-летнего Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года, однако клуб готов расстаться с игроком уже в это трансферное окно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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