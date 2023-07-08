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Сегодня, 15:33

«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» по Лукаку

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» по поводу подписания нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Аль-Хиляль» по-прежнему заинтересован в подписании 30-летнего игрока. Также «Интер» дал понять, что хочет, чтобы Лукаку вернулся на «Сан-Сиро», но клуб пока не сделал удовлетворительного предложения.

Ранее сообщалось, что миланцы предлагают лондонскому клубу 30 миллионов евро за бельгийца.

В сезоне-2022/23 Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.

Источник: Sky Sports
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
ФК Ювентус
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