«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» по Лукаку
«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» по поводу подписания нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «Аль-Хиляль» по-прежнему заинтересован в подписании 30-летнего игрока. Также «Интер» дал понять, что хочет, чтобы Лукаку вернулся на «Сан-Сиро», но клуб пока не сделал удовлетворительного предложения.
Ранее сообщалось, что миланцы предлагают лондонскому клубу 30 миллионов евро за бельгийца.
В сезоне-2022/23 Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.
Источник: Sky Sports
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