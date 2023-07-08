Дибала не хочет продолжать карьеру в «Челси»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала не хочет переходить «Челси», несмотря на предложение от лондонского клуба, сообщает ITASportPress.

По данным источника, римляне также готовы продлить контркат с игроком и устранить в его соглашении опцию, которая позволила бы иностранным клубам выкупить его за 12 миллионов евро.