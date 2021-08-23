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«Милан» с минимальным счетом победил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

23 августа 2021, 23:45
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«Милан» победил «Сампдорию» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 1:0. Автором единственного гола стал испанский форвард Браим Диас.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Сампдория» — «Милан» — 0:1 (0:1)

Гол: Диас, 9.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71), Кандрева, Экдаль (Адриэн Силва, 86), Торсби, Квальярелла, Габбьядини (Верре, 72), Дамсгор.

«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия (Романьоли, 88), Томори, Эрнандес, Крунич, Диас (Беннасер, 69), Тонали, Жиру, Леан (Ребич, 69), Салемакерс (Флоренци, 81).

Предупреждения: Габбьядини, 33. Кьер, 86. Мурру, 89. Берешиньски, 90+3.

Судья: Фаббри (Италия).

23 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Сампдория — Милан

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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