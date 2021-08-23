«Милан» с минимальным счетом победил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
23 августа 2021, 23:45
«Милан» победил «Сампдорию» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 1:0. Автором единственного гола стал испанский форвард Браим Диас.
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
«Сампдория» — «Милан» — 0:1 (0:1)
Гол: Диас, 9.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71), Кандрева, Экдаль (Адриэн Силва, 86), Торсби, Квальярелла, Габбьядини (Верре, 72), Дамсгор.
«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия (Романьоли, 88), Томори, Эрнандес, Крунич, Диас (Беннасер, 69), Тонали, Жиру, Леан (Ребич, 69), Салемакерс (Флоренци, 81).
Предупреждения: Габбьядини, 33. Кьер, 86. Мурру, 89. Берешиньски, 90+3.
Судья: Фаббри (Италия).
23 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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