«Рома» проиграла «Аталанте» в матче серии А

«Аталанта» на своем поле обыграла «Рому» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Марио Пашалич, Рафаэл Толои и Тен Копмейнерс. За римский клуб единственный мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка. «Рома» располагается на 5-й строчке — 56 очков.

В следующем туре «Аталанта» сыграет против «Торино» 29 апреля. «Рома» встретится с «Миланом» в этот же день.