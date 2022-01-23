«Милан» — «Ювентус»: Ибрагимович получил травму и был заменен

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Швед покинул поле на 28-й минуте. Его заменил Оливье Жиру. О степени серьезности травмы информации пока нет.

Текущий счет матча — 0:0. 40-летний нападающий в текущем сезоне провел 19 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил восемь мячей при двух голевых передачах.