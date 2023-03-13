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Сегодня, 06:21

Суле — о первом голе за «Ювентус»: «Невероятные эмоции, я давно этого ждал»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии и первый забитый гол.

«Невероятные эмоции, я давно этого ждал, с тех пор, как забил в товарищеском матче, — цитирует DAZN Суле. — Я не знал, как праздновать, мне хотелось плакать, это эмоции, которые невозможно передать словами. У меня было два шанса, первым я плохо воспользовался. Я был зол, но потом последовал гол. Играть в основной команде — это другое с физической точки зрения, здесь другой ритм, ты уже играешь против профессионалов».

Суле дебютировал за основную команду «Ювентуса» в 2022 году. Срок контракта 19-летнего аргентинца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

«Ювентус» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, «Сампдория» с 12 очками — на последней строчке.

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ФК Сампдория
ФК Ювентус
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 3 : 4
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 4 : 2
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
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