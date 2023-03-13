«Ювентус» обыграл «Сампдорию», Рабьо оформил дубль

«Ювентус» в матче 26-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:2.

В составе туринцев дубль офрормил Адриен Рабьо, еще по голу забили Бремер и Матиас Суле, Душан Влахович не реализовал пенальти. У гостей отличились Томмазо Оджелло и Филип Джуричич.

После этого матча «Ювентус» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 12 очками — на последней строчке.