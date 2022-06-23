Чалханоглу: «Интер» намного сильнее «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, выступавший за «Милан», поделился мнением о двух миланских клубах.

«Интер» намного сильнее «Милана». Мы проиграли дерби после 75-й минуты, когда заменили меня и Перишича. Мы вели в счете 1:0, а в итоге проиграли 1:2. Нашей неудаче способствовал Симоне Индзаги, я сказал ему об этом. А в полуфинале Кубка Италии мы их разгромили", — приводит слова Чалханоглу Tivibu Spor.

Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 по 2021 год, после чего перешел в «Интер». В минувшем сезоне 28-летний турок провел 46 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 13 результативных передач.