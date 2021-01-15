«Челси» хочет отправить Томори в аренду в «Милан»
04:40
Защитник «Челси» Фикайо Томори может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб ведет переговоры с «Миланом» по аренде 23-летнего англичанина. Также у «россонери» будет право выкупить игрока за 30 миллионов евро.
Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями.
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