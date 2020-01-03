Защитник Джон Чансельор продлил контракт с «Брешиа». Соглашение с 28-летним венесуэльцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Чансельор перешел в «Брешиа» прошлым летом из «Аль-Ахли» за 1,6 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей, отличившись одним голом.