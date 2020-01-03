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Чансельор продлил контракт с «Брешиа»

20:14
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Защитник Джон Чансельор продлил контракт с «Брешиа». Соглашение с 28-летним венесуэльцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Чансельор перешел в «Брешиа» прошлым летом из «Аль-Ахли» за 1,6 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей, отличившись одним голом.

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