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Чалханоглу пропустит матч с «Вероной»

12:49
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу пропустит матч 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщает Football Italia.

По информации источника, 27-летний турок еще не восстановился от мышечного повреждения, из-за которого не смог принять участия в игре 25-го тура против «Удинезе» (1:1).

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 11 результативных передач.

Матч «Верона» — «Милан» состоится в воскресенье, 7 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167288/report-calhanoglu-out-against-verona

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