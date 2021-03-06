Чалханоглу пропустит матч с «Вероной»
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу пропустит матч 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщает Football Italia.
По информации источника, 27-летний турок еще не восстановился от мышечного повреждения, из-за которого не смог принять участия в игре 25-го тура против «Удинезе» (1:1).
В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 30 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 11 результативных передач.
Матч «Верона» — «Милан» состоится в воскресенье, 7 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/167288/report-calhanoglu-out-against-verona
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