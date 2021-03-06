Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин получил небольшую мышечную травму

16:47
Александр Кокорин. Фото AFP
Александр Кокорин. Фото AFP
Теги:

«Фиорентина» на официальном сайте объявила, что нападающий Александр Кокорин прошел медосбледование. У российского футболиста даигностирована небольшая мышечная травма левого бедра.

Нападающий будет проходить лечение. В скором времени Кокорин пройдет повторное медосбледование.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир