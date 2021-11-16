Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ромы» Альберто Аквилани ответил, кто были его лучшими партнерами по команде.

«Я ставлю Джеррарда и Тотти на первое место, — приводит слова Аквилани Liverpool Echo. — Затем идут Фернандо Торрес и Салах. Эти футболисты занимают это место. Мне очень повезло играть с ними в одних командах».

Аквилани объявил о завершении карьеры в 2019 году. Летом 2020-го был назначен главным тренером молодежной команды «Фиорентины».