Аквилани — о лучших партнерах по команде: «Я ставлю Джеррарда и Тотти на первое место»
17:59
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ромы» Альберто Аквилани ответил, кто были его лучшими партнерами по команде.
«Я ставлю Джеррарда и Тотти на первое место, — приводит слова Аквилани Liverpool Echo. — Затем идут Фернандо Торрес и Салах. Эти футболисты занимают это место. Мне очень повезло играть с ними в одних командах».
Аквилани объявил о завершении карьеры в 2019 году. Летом 2020-го был назначен главным тренером молодежной команды «Фиорентины».
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/alberto-aquilani-liverpool-fans-return-22162998?_ga=2.1519671.727822635.1637064219-270360078.1636956327
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