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Чалханоглу и Тео Эрнандез заразились коронавирусом

11:46
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Футболисты «Милана» Тео Эрнандез и Хакан Чалханоглу заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба «россонери».

Оба игрока переносят болезнь бессимптомно, они помещены на домашний карантин. Всех остальных футболистов и персонал команды будут проверять на наличие инфекции в соответствии с протоколом безопасности чемпионата Италии.

Чалханоглу и Эрнандез пропустят ближайший матч «Милана» в чемпионате Италии против «Кальяри», который состоится в понедельник, 18 января. Начало встречи — в 22.45 (мск).

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