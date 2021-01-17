Чалханоглу и Тео Эрнандез заразились коронавирусом
11:46
Футболисты «Милана» Тео Эрнандез и Хакан Чалханоглу заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба «россонери».
Оба игрока переносят болезнь бессимптомно, они помещены на домашний карантин. Всех остальных футболистов и персонал команды будут проверять на наличие инфекции в соответствии с протоколом безопасности чемпионата Италии.
Comunicato Ufficiale: Hakan ?alhano?lu e Theo Hern?ndez ?? https://t.co/NmG3ZHkGjj#SempreMilan pic.twitter.com/QOVTL6yQEV— AC Milan (@acmilan) January 17, 2021
Чалханоглу и Эрнандез пропустят ближайший матч «Милана» в чемпионате Италии против «Кальяри», который состоится в понедельник, 18 января. Начало встречи — в 22.45 (мск).
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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