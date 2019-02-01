Бывший тренер сборной России может возглавить "Рому"

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи может возглавить "Рому", утверждает Calcio Mercato. 45-летний специалист рассматривается в качестве сменщика Эусебио Ди Франческо, которым в последнее время недовольно руководство столичного клуба.

Пануччи в бытность футболистом провел в "Роме" большую часть карьеры - с 2001 по 2009 год. Тренерскую карьеру он начал в сборной России в 2012 году в качестве ассистента Фабио Капелло. Он оставил должность после чемпионата мира-2014, на котором россияне не вышли из группы.

Впоследствии Пануччи возглавлял итальянские "Ливорно" и "Тернану", а сборную Албании принял летом 2017 года.