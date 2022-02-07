35-летний Джовинко подпишет контракт с «Сампдорией» до конца нынешнего сезона

Бывший полузащитник «Ювентуса» Себастьян Джовинко подпишет контракт с «Сампдорией» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Сампдория» решила подписать контракт с 35-летним итальянцем из-за травмы полузащитника Маноло Габбьядини.

Последним клубом Джовинко был саудовский «Аль-Хилал», который он покинул летом 2021 года. В последнее время полузащитник поддерживал форму в своем бывшем клубе «Торонто».

Таким образом, Джовинко возвращается в чемпионат Италии спустя семь лет после ухода из «Ювентуса».