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Сегодня, 18:25

35-летний Джовинко подпишет контракт с «Сампдорией» до конца нынешнего сезона

Экс-полузащитник «Ювентуса» Джовинко подпишет контракт с «Сампдорией»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Ювентуса» Себастьян Джовинко подпишет контракт с «Сампдорией» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Сампдория» решила подписать контракт с 35-летним итальянцем из-за травмы полузащитника Маноло Габбьядини.

Последним клубом Джовинко был саудовский «Аль-Хилал», который он покинул летом 2021 года. В последнее время полузащитник поддерживал форму в своем бывшем клубе «Торонто».

Таким образом, Джовинко возвращается в чемпионат Италии спустя семь лет после ухода из «Ювентуса».

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-sampdoria-giovinco-news-6-febbraio-2022
Себастьян Джовинко
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
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 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
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 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
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7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
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 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
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 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
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 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
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Аталанта – Кальяри
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Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
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Лацио

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Сампдория

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